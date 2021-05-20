В струящемся шелке: 43-летняя Климова позировала босиком в модном брючном костюме

В свои 43 года Екатерина Климова может похвастаться весьма и весьма стройной фигурой, и ко всему прочему, миловидной внешностью. Звезда часто бывает у косметолога, она не видит ничего плохого в том, чтобы следить за собой, делать массажи, вести здоровый образ жизни, не переедать и заниматься в спортзале. Каких-то кардинальных мер для поддержания молодости и красоты экс-возлюбленная Гелы Месхи пока не применяла. Климова ссылается на хорошую генетику и правильное питание. В ее рационе нет места фастфуду, полуфабрикатам и другим вредностям.

На отдыхе Екатерина позировала в ультрамодном шелковом костюме глубокого синего оттенка. При этом актриса предстала в кадре босиком, сняв босоножки. Изюминкой образа стали брюки прямого кроя и легкий жакет больше напоминающий халатик. Струящаяся ткань подчеркивала фигуру Климовой. В таком же брючном костюме уже успели отметиться и многие знаменитости, среди них певица Алсу и Лера Кудрявцева.

Напомним, что у актрисы есть четверо детей от трех разных мужей. Дочку Елизавету она родила от ювелира Ильи Хорошилова. Сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко, а дочку Беллу — от Гелы Месхи.

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