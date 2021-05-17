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Тренд на горох: Мария Кожевникова вслед за Кейт Миддлтон выбрала модную блузу

Актриса отдала предпочтение кирпичному оттенку.

Тренд на горох: Мария Кожевникова вслед за Кейт Миддлтон выбрала модную блузу
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова – многодетная мама. Она воспитывает трех сыновей, при этом остается востребованной актрисой и успевает следить за модой. На этот раз блондинка позировала на фото, которым поделилась в своем Instagram, в блузе кирпичного оттенка в белый горох.

«Какая милая! Все хорошеешь и хорошеешь! Красота неописуемая!», — писали пользователи Сети.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Ранее тренд на горох поддержала Кейт Миддлтон. Она вышла в свет в блузе темно-синего оттенка в белый горох, которую дополнила белым воротничком. К слову, это не первый выход герцогини в нарядах с подобным принтом. Поклонники Кембриджских знают, что в гардеробе Кейт есть несколько платьев в горох разных цветов.

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