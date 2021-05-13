Кейт Миддлтон показала, с чем носить блузу в горох

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. После этого пара впервые провела ряд встреч. Герцоги посетили благотворительные организации, которые работают с детьми и подростками в области психического здоровья. Там они посадили цветы, постреляли из лука и сыграли в настольный теннис.

На публике Кейт появилась в строгом наряде. Темно-синее приталенное пальто Catherine Walker она дополнила блузой в горох, акцентировав внимание на белом воротничке, а также широкими брюками и туфлями на каблуке. К слову, Уильям был одет в такой же цветовой гамме.

больше по теме Вакансия: Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут работника на важную должность Заявки можно отправить до 20 мая.

Добавим, что на днях герцоги Кембриджские завели свой YouTube-канал, на который за считанные часы подписались десятки тысяч их поклонников. Спустя всего несколько дней число подписчиков перевалило за полмиллиона.

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