«Меня поразила ее стройность»: Васильев расхвалил 35-летнюю Утяшеву за «великолепную» фигуру

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Ляйсан Утяшевой.

По словам историка моды, он однажды встречался с этой яркой гимнасткой. И она произвела на него очень положительное впечатление: они оказались вместе на презентации новой марки автомобиля представительского класса.

«Меня, конечно, поразила ее стройность и якая восточная внешность. У Ляйсан башкирские корни. Я помню как сейчас, она тогда была темненькая. Впоследствии Ляйсан не раз осветляла волосы, экспериментировала с имиджем. Надо сказать, что в жизни Утяшевой большую роль сыграло ее окружение и профессиональная подготовка в лице тренера Ирины Винер. Потому что Ляйсан — гимнастка из поколения Алины Кабаевой. А тут комментарии излишни», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил: лично он считает, что, переехав в Москву из Башкирии, гимнастка добилась в жизни очень многого. Она популярная телеведущая, шесть лет вела проект «Танцы» на ТНТ, удачно вышла замуж за известного шоумена Павла Волю. У них двое детей. И судя по всему, они — счастливая семья. Поэтому Утяшева не одевается как женщина в поиске, хотя она прекрасно знает свои сильные стороны.

«У нее великолепные ноги, красивая фигура, роскошные волосы, фотогеничная внешность. Камера ее любит, и она отвечает ей взаимностью. Ее абсолютно нельзя ни в чем упрекнуть. Гардероб Ляйсан отличается звездностью и особым стилем. Причем все наряды имеют геометрические очертания, она не носит ничего цветастого, пестрого, предпочитает однотонные вещи. Дамы, берите пример. И если завидуете, то делайте это молча. Пусть Ляйсан подольше сохранит свою красоту, стройность и молодость, дело это непростое, но возможное», — подметил историк моды.

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