«Фантастическое экспресс-омоложение… Но!»: Васильев запретил Долиной носить мини при высоких сапогах

Историк моды уточнил, что певице лучше отказаться от гладких коротких причесок. Больше всего Ларисе подходят пышные укладки – так она будет более узнаваема.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев оценил внешность и гардероб 65-летней народной артистки России Ларисы Долиной.

По словам историка моды, эту яркую исполнительницу он знает очень хорошо и любит. Лариса Александровна успела вместе с Васильевым сняться в «Модном приговоре». Как отметил искусствовед, этот человек полностью погружен в свою профессию. Лариса так любит репетиции, музыку, так много отдает сцене — она профессионал до мозга костей.

Васильев уточнил, что Долина талантливая певица не только эстрадного, но и джазового направления, женщина с богатейшей творческой биографией и уникальными голосовыми данными. Безусловно, внешность для нее всегда играла важнейшую роль, потому что она старалась привлечь к себе внимание публики.

«Сейчас потрясающая форма Долиной — предмет всеобщего обсуждения, восхищения. Такое, я бы сказал, фантастическое экспресс-омоложение дало невероятный результат, и я безумно-безумно рад за нее. У Ларисы был молодой муж, с которым она долго жила, но, как я понял, у них случился разрыв», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Ко всему прочему, историк моды уточнил, что Долина — интересная женщина, у нее есть свое лицо. И это редкость. У нее узнаваемый голос, типичные для него манеры, прическа и макияж.

«Долиной очень пойдет образ, который я называю «вавилонская грешница» — такая восточная роковая женщина библейской эпохи. Она запоминается своими нарядами. Но я запрещаю Ларисе мешать в нарядах больше трех цветов, ходить в мини и показывать ноги при высоких сапогах. И рекомендую стараться не носить коротких гладких причесок. Пышные укладки, копна и грива принесут ей больше пользы — певица в таких образах более узнаваема», — добавил историк моды.

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