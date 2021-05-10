Леди в черном: Чехова вслед за Водяновой выбрала юбку гофре

Плиссированные юбки и платья в этом сезоне – на пике моды.

Юбки гофре в этом сезоне присутствуют в гардеробе каждой модницы. Яркие, белые или черные – каждая выбирает себе по душе. Так, супермодель Наталья Водянова запечатлелась на велопрогулке по Парижу в алой юбке. А Анфиса Чехова остановила свой выбор на строгом черном.

На прогулку на Москве телеведущая вышла в юбке и кожаной косухе. Образ дополнила сумочкой цвета «кэмел» и джемпером ей тон. А снимком поделилась в своем Instagram.

«Шикарная! Стильная, красивая! Какая классная! Красавица! Вам очень идет!», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Чехова вернулась из своего очередного отпуска. Она отдыхала в Майами.

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