В тон кресел: Анфиса Чехова вышла в свет в платье-рубашке миди цвета спелой вишни

Анфиса Чехова за последнее время заметно постройнела и старается демонстрировать это при каждом удобном случае.

В гардеробе Чеховой появились наряды, которые выгодной подчеркивают ее фигуру и акцентную талию.

Накануне звезда посетила спектакль «Бешеные деньги» в театре Маяковского.

Для выхода в свет Анфиса Чехова выбрала платье-рубашку ярко-красного цвета длиною миди и с акцентом на талии, которую подчеркнула кожаным поясом. В тон аксессуару подобраны сумочка и туфли.

«Пришли на спектакль «Бешеные деньги» в театр Маяковского. В главных ролях моя любимая Немоляева. Получаю невероятное удовольствием от просмотра», — поделилась в Instagram Анфиса Чехова.

Некоторые поклонники актрисы обратили внимание на то, что ее платье по тону совпадает с цветом кресел в зале театра.

«Платье подобрано специально под цвет стульев?», «Платье, точно, маскировочное, в кресле девушку и не заметишь», «Такая тростиночка нежная», «Прям в тон кресел», — высказываются в Сети.

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