«Это как переночевать в Эрмитаже: Анфиса Чехова в халатике запечатлелась на кровати в номере роскошного отеля

Анфиса Чехова еще совсем недавно дразнила поклонников горячими снимками с побережья Атлантического океана. Звезда несколько недель отдыхала в Майами, а затем перенеслась в северные широты, оказавшись в Санкт-Петербурге. В городе на Неве Анфиса Чехова остановилась в фешенебельном отеле.

В Instagram красотка поделилась фото, которое сделала в номере гостиницы. Интерьер поражает воображение: огромная кровать с позолотой, натуральный паркет, картины на стенах. Но главное — сама Анфиса, уютно-маняще расположившаяся на кровати в белом махровом халатике. Звезда кокетливо обнажила свои идеальные ножки и написала целую оду отелю, сравнив его с музеем.

«Это как переночевать в Эрмитаже, — написала Чехова в Instagram. — Только в очень уютном и камерном. Отель расположен в центре Питера на набережной Невы. Здание, в котором располагается отель, было построено в 1723 году и спроектировано великим архитектором Треззини. Это был любимый зодчий Петра I».

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