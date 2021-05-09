«Требую медаль»: Кудрявцева позировала в юбку-гофре трендового оттенка на гольф-площадке

Лера Кудрявцева отправилась в долгожданный отпуск. Предыдущая ее поездка за границу сорвалась из-за болезни. На этот раз все сложилось и звезда с мужем-хоккеистом оказались в Дубае. Они остановились в фешенебельном отеле и отдыхают по самому высокому разряду. В своем Instagram телеведущая показала, как училась играть в гольф вместе с мужем.

«Гольфистка, блин. Требую медаль. Это был потрясающий вечер, насмеялись, наигрались», — написала Кудрявцева.

На кадрах она позировала в юбке-гофре трендового оттенка свежей травы. В тон ей подобрала топ и спортивную обувь.

Напомним, с хоккеистом Макаровым Кудрявцева в браке с 2013 года. А три года назад она родила ему дочь Машу.

Смотрите также: