«Ждала год»: Кудрявцева запечатлелась в бассейне на курорте

Лера Кудрявцева отправилась в долгожданный отпуск. Пока многие представители российского шоу-бизнеса успели уже по несколько раз отдохнуть на фешенебельных курортах, 49-летняя блондинка активно работала, боролась с коронавирусом и другим недугом. Теперь же настолько время и для отдыха. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлелась в бассейне.

«Я ждала этого год. Солнце, вода и просто ничегонеделания!», — написала Кудрявцева.

Добавим, что на днях телеведущая рассказывала, что сможет простить своему молодому мужу измену. Напомним, что Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младшее ее на 17 лет. Пара воспитывает дочь Машу, которая появилась на свет в 2018 году.

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