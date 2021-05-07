«На вооружение всем модницам»: Галина Юдашкина показала, как сочетать монохромную многослойность

Галина Юдашкина — дочь кутюрье Валентина Юдашкина — проживает со своей семьей в Гонконге. В своем инстаграме девушка поделилась снимком, на котором позировала, запечатлевшись на прогулке. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэшн-блогер Кристина Стець отметила, что Галина выбрала образ lady like, который подкрепила акцентом на талии, босоножками на каблуке, простыми цветовыми сочетаниями и классическими аксессуарами в виде цепочек.

«Мы видим монохромную многослойность: рубашка поверх футболки, закатанные рукава, которые подчёркивают хрупкость запястий, белый цвет добавляет свежести и легкости. Шорты подчеркивают талию, стрелки добавляют строгости в образ и связываются с каблуком, а трендовый этнический узор в голубом цвете является акцентной вещью в комплекте. Сочетание трендов на вооружение всем модницам», — сказала Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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