Галина Юдашкина в кожаном топе-корсете и кипенно-белых джинсах показала внуков модельера

Валентин Абрамович и его жена Марина души не чают в наследниках.

Галина Юдашкина пошла по стопам именитого отца — она тоже стала дизайнером. Правда единственная дочка Валентина Абрамовича занимается выпуском одежды для малышей. В модных показах светской львицы участвуют и звездные дети, к примеру, дочка Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина уже демонстрировала на подиуме брендовые вещи от Галины Юдашкиной.

Дочка именитого кутюрье тщательно следит и за собственным имиджем. Одевается Галина всегда с иголочки. На свежих снимках в Instagram-карусели бизнесвумен предстала в кожаном топе-корсете и кипенно-белых джинсах с узкой талией и высокой посадкой. При этом Юдашкина показала подросших внуков модельера. Мальчики заметно вытянулись и повзрослели. Валентин Абрамович и его жена Галина души не чают в детях.

Жена модельера на даче сама выращивает овощи в парниках. По ее словам, Аркадий и Анатолий любят лакомиться огурчиками и помидорами прямо с веточек. А на зиму Марина Юдашкина делает закрутки с малосольными огурцами.

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