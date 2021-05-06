Отдыхающие на Мальдивах: Кети Топурия и Стеша Маликова облачились в алые платья в горох

Кети Топурия любит проводить время с пользой. Она записывает новые песни, снимает клипы, а также воспитывает дочку Оливию от первого брака. В прошлом году певица снова сыграла свадьбу. На этот раз ее избранником стал Лев Деньгов. Девушка надела белое платье, когда уже была беременна. В январе она родила сына Адама. Теперь у артистки прибавилось хлопот. Но это не помешало ей быстро вернуться в форму.

Этой весной Кети улетела отдыхать с семьей на Мальдивы. Там она успевает не только загорать и купать, но и заниматься спортом вместе с мужем. Певица носит рубашки из льна, шорты и шелковые топы. Однако 6 мая вечером она решила принарядиться. Солистка группы «А’Студио» покрасовалась в алом платье в горох. Приталенный наряд с рюшами подчеркнул ее фигуру. Топурия распустила волосы, а от макияжа отказалась.

Примечательно, что накануне в похожем платье также гуляла по пляжу дочка Дмитрия Маликова, Стеша. Девушка отметилась в алом платье, только в крупный горох. Свой образ она дополнила белыми босоножками.

Поклонники удивились такому совпадению. Многие отметили, что красный цвет больше к лицу Кети. Другие посчитали образ женственным. «Так мило», «Платье прям домашнее», «Очень красивая, Кети», «Хочется любоваться», «Классная такая», — стали писать пользователи Сети.

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