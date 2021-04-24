Шорты, сарафаны, куртки: Топурия, Водянова, Алсу и другие звезды носят трендовые наряды из денима

Модель и эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro об актуальных нарядах 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Каждый сезон появляются новые тенденции в моде, но наряды из денима остаются актуальными уже много лет. С чем носить модную обувь и косухи этой весной и летом, рассказала порталу Teleprogramma.pro модель и эксперт в моде Кира Дихтяр.

«Откровенно говоря, деним — это одежда в стиле casual, одежда на каждый день. Лично мое отношение к ним двойственное: с одной стороны, джинсы — это действительно удобно, но не везде и не всегда. Их можно носить далеко не во все офисы, они не всегда они уместны и в ночных клубах, а надев их на первое свидание, вы можете быть не до конца понятой вашим новым другом. Вот куда в джинсах идти лучше всего, так это на прогулку, встречу с друзьями, в кафе или кино. Легко, комфортно, непринужденно, а подобрать к ним обувь и верх не составит труда. К джинсам подходит практически все», — призналась она.

Наталья Водянова

Отметим, что Наталья Водянова с юных лет работает моделью. При этом она стала вхожа в светское общество. Однако элегантные платья девушка носит не всегда. Ей ближе наряды из денима. Не так давно она отметилась в джинсах клеш и куртке оверсайз из джинсовой ткани. Наряд зрительно вытянул ее силуэт.

«Сейчас мода универсальна, вы можете позволить себе любой крой и практически любой цвет: от классического синего до красного. Этой весной дизайнеры предлагают вновь вернуться к широким джинсам и моделям клеш, как на Наталье Водяновой. Канули в небытие модели с низкой посадкой, излишними потертостями и дырами. Возвращаемся к классике — простой крой, высокая посадка», — поделилась Кира.

Вера Брежнева и Алсу

Также часто знаменитости отдают предпочтение шортам из денима. Они подходят практически к любой обуви и могут сделать образ более повседневным. Такие шорты есть у Веры Брежневой и у Алсу.

«Короткие джинсовые шорты — отличная одежда для курорта, дома и дачи, а так же для быстрых поездок на машине в жаркий день, но не для повседневного выхода, если только вы не живете где-нибудь в Барселоне. Если вы собираетесь в отпуск, берите пример с Веры Брежневой и Алсу — простая футболка, заправленная в короткие джинсы — это самый комфортный комплект для исследования новых территорий и прогулок по пляжу», — отметила эксперт.

Ольга Бузова

Старается следить за трендами и Ольга Бузова в ее гардеробе много разных луков, а также имеются шорты, куртки и даже платья из денима. Однако пока она не умеет так элегантно носить наряды, как Кети Топурия, которую многие называют иконой стиля.

«Модель Ольги Бузовой длиной до колена смотрится уже достаточно уместно даже для вечернего выхода при условии, что сверху вы накинете пиджак или кардиган. Джинсовые брюки, шорты и платья сочетаются практически с любой обувью: кеды, кроссовки, слипоны, лодочки, туфли на шпильке», — дала совет Дихтяр.

«Деним очень универсальный материал, из которого можно шить все, что нам продемонстрировала и Кети Топурия в пуховике, отделанном денимом. Очень интересный вариант, с помощью которого можно добавить интересный акцент в привычный зимний гардероб. Для холодного времени года так же подойдут вновь вошедшие в моду джинсовые куртки с воротником «борг», отделанные овчиной изнутри, как у Ольги Бузовой», — оценила образы эксперт.

Виктория Боня

Также всегда одета с иголочки и Виктория Боня. Бывшая участница «Дома-2» не боится экспериментировать.

«Джинсовое платье — отличный летний повседневный вариант, когда вам не хочется заморачиваться с многослойностью. Идеальную длину и крой нам продемонстрировала певица Алсу. А Виктория Боня очень любит свободные джинсовые рубашки и куртки, которые отлично смотрятся поверх миниатюрного облегающего топа, это отличный способ продемонстрировать достоинства своей фигуры, при этом выглядя уместно, практически, в любой ситуации», — добавила Кира.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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