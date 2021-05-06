Кисти рук прикрыты: Пугачева в мини-платье из пышной органзы похвасталась кружевными митенками

Алла Пугачева в свои 72 года не так часто появляется на публике. При этом в качестве исключения жена шоумена Максима Галкина побывала на юбилее Насти Ивлеевой. Возлюбленная Элджея с помпой отпраздновала 30-летие в ресторане Прага. Все присутствующие на торжестве гости охотно фотографировались с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Для совместного фото с Аллой Борисовной ведущий программы «Лучше всех!» подозвал и кумира молодежи Даню Милохина.

На одной из фанатских страничек Примадонны появился ее летний снимок, который ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. В кадре певица позировала в монохромном мини-платье с юбкой из пышной органзы. Изюминкой образа стали серебристые туфельки-балетки с ремешком на лодыжке и кружевные митенки. Таким образом, Алла Борисовна прикрыла кисти рук. Такие перчатки — один из любимых аксессуаров певицы. Иногда артистка примеряет шляпки, платки и вуаль. Свой образ Примадонна дополнила фирменной прической — пышными мелкими кудрями и челкой.

На фото Алла Пугачева позировала в объятиях мужа шоумена Максима Галкина, не скрывая счастливой улыбки. А вот двойняшки Гарри и Лиза в сад к звездной маме не вышли. Видимо, они остались дома.

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