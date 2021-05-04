Пышный начес и челка-шторка: Пугачева в салатовой толстовке и стрейчевых брюках клеш предстала с двойняшками

Примадонна отечественного шоу-бизнеса с замужеством только похорошела. Об этом говорил и историк моды Александр Васильев.

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Instagram появилось ее памятное фото, на котором Алла Пугачева позировала с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Для прогулки в парке певица примерила светло-салатовую толстовку и кипенно-белые стрейчевые брюки клеш. Изюминкой образа стали молодежные кеды. Алла Борисовна сделала фирменную прическу — пышный начес и челку-шторку. Максим Галкин как и его жена позировал в спортивном костюме. И выглядел бодрым. Дети супругов — двойняшки Гарри и Лиза так и льнули к звездной маме. Дочка певица позировала в розовом цветочном костюмчике, а ее братик — в синей футболке и трико.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что с замужеством Примадонна отечественного шоу-бизнеса расцвела и похорошела. Певица заметно постройнела и сменила гардероб, заменив балахоны и туники джинсами скинни, платьями миди, шортами и брюками-клеш. Одевается артистка современно и на наряды не скупится.

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