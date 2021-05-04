Очень нежно: 65-летняя Долина в платье в пол с открытыми плечами появилась на съемках

Лариса Долина всегда умело удивлять своих коллег и поклонников. Певица умеет петь в разных стилях, но особенно виртуозно она исполняет джаз. Даже во время пандемии артистка не сидела без дела, хоть и находилась на даче. Она преподавала онлайн своим студентам из вуза. А недавно звезда стала появляться на публике, облачаясь в мини и короткие платья. Позже она призналась, что похудела на 20 килограммов.

Не так давно Долина в мини-платье с пайетками выступила на публике. Тогда все гости заметили, что она постройнела и помолодела. Певица обновила гардероб, поэтому теперь часто делает акцент на стройные ноги. Но на съемках передачи «Клуб 37» она отметилась в элегантном платье в пол цвета морской волны. Наряд с открытыми плечами, прямого кроя визуально вытянул силуэт. Нежный образ дополнило ожерелье.

На фото из студии Лариса Александровна позировала с Вадимом Эйленкригом — замечательным джазовым музыкантом-трубачом. 65-летняя артистка вновь скрыла все изъяны фигуры.

«Вадик, дорогой, с плохо скрываемым удовольствием поздравляю тебя с юбилеем! Ты — замечательный музыкант и чудный человек! Грандиозных успехов тебе в покорении мировой сцены, здоровья тебе и твоим близким! Пусть Музыка тебя окрыляет и вдохновляет всегда!» — заявила звезда.

Смотрите также: