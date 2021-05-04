Когда хочется сладкого: беременная Арзамасова в безразмерном тренче в пол скрыла большой животик

Лиза Арзамасова в 26 лет готовится в первый раз стать мамой. Для ее возлюбленного постановщика ледовых шоу этот ребенок будет вторым — у него есть сын Мартин от Ирина Лобачевой. Юноша прекрасно ладит с молодой мачехой, которая на целых 22 года младшего его отца.

Свою тайную свадьбу пара сыграла в кругу близких. И некоторое время Арзамасова не говорила о беременности. Раскрыть интересное положение Лиза решила только из-за того, что наблюдательные поклонники все равно бы «вывели их на чистую воду». Актриса, предвосхищая слухи, сама поделилась этой радостной новостью — скоро она станет мамой.

На прогулке с мужем Елизавета полакомилась сахарной ватой — видимо будущую мамочку потянуло не на солененькое, а на сладкое. Свою беременность Арзамасова умело скрыла под безразмерным тренчем оверсайз. Сделав все, чтобы большой животик не бросался окружающим в глаза.

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