«Впала в детство»: беременная Лиза Арзамасова показала, как проводит выходной

На днях стало известно, что 26-летняя Лиза Арзамасова ждет ребенка от 47-летнего Ильи Авербуха. Актриса объявила об этом в своем Instagram, показав округлившийся животик. Коллеги, фанаты и подписчики засыпали пару поздравлениями. Теперь же Лиза показала, как проводит свой выходной.

«В счастливый Пасхальный день впала в детство. Ваааата! Сладкая вата! И солнце! И самокат!», — написала Арзамасова.

Напомним, актриса вышла замуж за олимпийского чемпиона в конце декабря прошлого года. Свадьба прошла в тихом семейном кругу, а фанаты узнали об этом радостном событии уже позже. Добавим, что у Авербуха есть 16-летний сын от Ирины Лобачевой. Для Арзамасовой этот брак первый.

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