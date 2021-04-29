«Люблю что-то яркое»: Кабаева в струящемся шифоновом платье в горошек отдала предпочтение строгой элегантности

В одном из интервью гимнастка призналась, что с юных лет привыкла выглядеть красиво.

Алина Кабаева не зря слывет первой модницей. По словам гимнастки, еще будучи юной девушкой, она следила за трендами и старалась брать пример со своей наставницы Ирины Винер, которая всегда выглядела с иголочки. Так, в беседе с журналистами спортсменка подмечала, что еще в пору ее участия в соревнованиях и чемпионатах, она могла спустить все накопленные деньги на платья, украшения и сумочки.

«Если я что-то выигрывала, то могла последние деньги отдать за одежду. Хотя сама по себе я — яркая личность, все равно люблю что-то яркое, стразы», — приводит Vogue слова Алины Кабаевой.

В последнее время гимнастка не так часто появляется на публике. Но каждый ее выход в свет — это особое событие, которое приковывает к спортсменке внимание не только поклонников, но и прессы. На одной из фанатских страничек появился снимок знаменитости, который также публиковался и в фотогалереях.

На одном из мероприятий Алина Кабаева позировала в легком струящемся платье из шифона с горошком — этот романтический принт поддерживала и Эвелина Хромченко, говоря о неувядающей классике в моде. Наряд спортсменки дополнили рукава-фонарики. А сама Алина отдала предпочтение строгой элегантности. Длинные локоны она собрала в пучок, разделив волосы на прямой пробор, из аксессуаров — только серьги-жемчужины. Губы спортсменка подкрасила алой помадой на контрасте с платьем.

Смотрите также: