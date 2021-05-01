С локонами в легком беспорядке: 39-летняя Водянова в мини-платье с вырезом каре сняла туфли ради модного кадра

Модель с русскими корнями воспитывает пятерых детей и при этом демонстрирует стройную талию.

На личной страничке микроблога Наталья Водянова поделилась свежим снимком, на котором она позировала на террасе. Звезда мировых подиумом принарядилась в фантазийное мини-платье с вырезом каре и приталенным силуэтом. Изюминкой образа стал орнамент, который лег в основу принта для ткани. Примечательно, что будучи многодетной мамой — у Наташи есть пятеро детей — она может похвастаться стройной талией.

Сама Водянова говорила, что похудеть ей не составило особого труда. С появлением первенца — сына Лукаса она поспешила вернуться на подиум. При всем при этом модель очень любит готовить. А вот ее муж французский бизнесмен Антуан Арно даже простую яичницу считает «высшим пилотажем». Водянова намекнула, что у плиты ее возлюбленный стоит крайне редко. Зато прекрасно ладит с детьми и может уложить их спать, почитав на ночь сказку. Конечно, если речь идет о младших сыновьях — Максиме и Романе.

На снимке Наташа позировала с распушенными волосами, ее прическа была в легком беспорядке. А вот туфли ради модного кадра звезда сняла.

Несмотря на то, что Наталья Водянова с юности живет за границей и уже давно поселилась в Париже, про свою родину она не забывает. Здесь у нее есть мама, бабушка и сестры.

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