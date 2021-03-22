Собранные локоны — редкость: Водянова в сливочном жакете и брюках палаццо предстала в парижском особняке

Модель с русскими корнями старается находить время и на семью, и на себя.

В одном из интервью Наталья Водянова призналась, что, как и любая другая мама, она старается как можно больше времени уделяться детям. У модели пятеро наследников. Старшие — Лукас, Нева и Виктор — от британского аристократа Джастина Портмана. Младшие — Максим и Роман — от французского бизнесмена Антуана Арно.

Водянова уточнила, что когда она уезжает надолго в командировки, то оставляет детям маленький календарик, в котором отмечен весь свой график. Таким образом, как говорит модель, ее наследники точно знают, когда у мамы назначена та или иная важная поездка, встреча или мероприятие. А когда она будет с ними дома. Такой лайфхак Наталья использует для того, чтобы приучить детей, особенно младших сыновей, к порядку. По словам модели, они должны понимать: у взрослых есть рабочая неделя, а есть выходные.

На свежем снимке в своем парижском особняке Водянова предстала за работой в личном кабине. При этом Наталья позировала в молочном костюме, состоящим из сливочного жакета оверсайз и брюк палаццо. Примечательно, что белокурые локоны манекенщица собрала в небрежный хвост, что для возлюбленной Антуана Арно — редкость. Водянова предпочитает легкие струящиеся прически.

«Всем удачной недели!» — пожелала своим поклонникам модель.

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