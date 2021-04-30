Ультрамодно: Савельева в градиентном платье на бретелях похвасталась бирюзовыми серьгами

На одной из фанатских страничек Саши Савельевой в Instagram появился стоп-кадр из бекстейджа ее фотосессии. В кадре возлюбленная актера Кирилла Сафонова предстала в ультрамодном мини-платье на тонких бретельках. Изюминкой образа стал градиентный наряд небесно-голубого оттенка, перетекающий в светло-лазурный, бледно-серый и белый.

Из аксессуаров певица подобрала бирюзовые сережки-капельки и массивный браслет в виде золотых цепей, оставив длинные пышные локоны распущенными, прическу дополнила небрежная челка.

Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что градиент в расцветках тех или иных нарядов, будь то платья, сарафаны, блузы или брюки, окажется на пике популярности.

Напомним, что Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым воспитывает сына Леона. В марте первенцу экс-солистка группы «Фабрика» исполнилось два годика. После родов артистка оставила девичий коллектив, признавшись, что пока будет петь только колыбельные для сынишки.

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