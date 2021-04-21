Девочка-весна: 38-летняя Бородина в розовых шортах и на каблуках появилась на работе

Ксения Бородина длительное время вела шоу «Дом-2». По этой причине многие удивились, когда проект закрыли в прошлом году. Но девушка не осталась без работы, так как является ведущей и других передач. Она пользовалась моментом и стала больше путешествовать. Но на днях съемки телестройки возобновили. Нашумевшее реалити-шоу вернулось на экраны, но выходит теперь на другом канале. Сразу прибавилось съемок и у Ксении, которая теперь примеряет еще больше ярких образов.

На шоу «Бородина против Бузовой» стилисты часто подбирают ей образ в одном стиле с напарницей Ольгой Бузовой. Эксперты в области моды находят трендовые луки, которые соответствуют сезону. На очередных съемках Бородина отметилась в наряде в стиле 60-х годов. Ей сделали высокий хвост и макияж в ярких тонах. Блузка фисташкового цвета и розовые шорты в клетку подчеркнули стройность ведущей, а черный пояс и туфли с круглым мысом дополнили наряд, сделав его еще женственнее.

Этот лук помогла создать Катя Журавлева. Звездный стилист работает также с Валерией, Бузовой и другими известными персонами. Поклонникам яркий наряд Ксении пришелся по вкусу. Тем более, что с помощью каблуков и высокой прически визуально силуэт и ноги были вытянуты.

«Ксю, это круто», Такие цвета, вся весенняя«, «Мне так нравятся эти босоножки», «Цвета нереальные», «Какие у тебя ноги сразу длинные», Красивая очень«, «Такую девушку сложно не заметить», «Как мне нравится», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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