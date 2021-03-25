Акцент на тонких щиколотках: Кабаева в комбинезоне-бюстье разбавила образ мюлями

На одной из фан-страничек прославленной гимнастки Алины Кабаевой появился ее памятный снимок, ранее это же фото публиковалось и в различных фотогалереях. Судя по всему, кадр был сделан в пору юности спортсменки. Сейчас 37-летняя Кабаева редко появляется на публике. Примечательно, что на архивном фото Алина запечатлена в серебристых мюлях, эта ультрамодная обувь снова пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола. Вот уж не поспоришь с утверждением, что мода циклична. К тому же гимнастка примерила комбинезон-бюстье с золотистым переливом. А длинные локоны спортсменка оставила распущенными.

С помощью правильно подобранной обуви Алина сделала акцент на тонких щиколотках, подчеркнув стройность фигуры. Сама Кабаева в одном из интервью призналась, что с детства любила выглядеть красиво. А повзрослев она часто спускала карманные деньги на наряды, бывая на соревнованиях за границей. По словам гимнастки, в таких поездках она могла потратить все накопленные средства, если ей вдруг нравилась та или иная одежда. При этом спортсменка уточнила, что главное — это стиль, а не мода.

К слову, о тренде на мюли в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила еще модный эксперт Vogue Анна Бжедугова. Эти босоножки пользовались большим спросом в сезоне весна/лето 2020.

«После нескольких сезонов бушующего тренда на обувь с остроконечным носом, квадратный носок совершил триумфальное возвращение. Для своей первой коллекции аксессуаров в Bottega Veneta креативный директор Дэниел Ли создал превосходные модели мюлей с квадратным носком, чем положил начало новому тренду. С тех пор все больше брендов присоединяются к этой тенденции с каждым новым сезоном», — экспертно заверяла Анна Бжедугова.

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