«Один из тех примеров, когда все идеально»: Узерли в облегающем платье из бархата избежала модных ошибок

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не смогла пропустить Московский кинофестиваль, став одной из самых заметных звезд на красной ковровой дорожке. Мерьем Узерли в январе стала мамой во второй раз, у нее две дочери — старшая Лара и младшая Лили, которой всего три месяца. Но, несмотря на это партнерша Халита Эргенча быстро пришла в форму.

На светском мероприятии она появилась в силуэтном барханом платье с рукавами-буфами в цветочных мотива. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Марина Корабель не смогла найти явных стилистических ошибок и осталась в восторге от вечернего наряда актрисы, сыгравшей роль хасеки Хюррем султан.

«Облегающее платье из бархата с отделкой цветами из органзы прекрасно подчеркивает силуэты фигуры, а объемный и фактурный верх наряда является стилизующей и акцентной деталью в образе. И именно поэтому здесь очень гармонично вписываются ненавязчивые украшения и просто красивые, ухоженные прямые волосы. Чем сложнее платье, тем проще прическа — это правило всегда поможет вам не переборщить. Что же касаемо макияжа, то здесь тоже все очень гармонично он достаточно нейтральный и подчеркивает ухоженность кожи. А маленькая черная сумочка и лаконичный маникюр, дополняют такой роскошный образ. Пожалуй это один из тех самых примеров, когда все идеально», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа.

Высшее образование:

1. Санкт- Петербургский государственный университет экономики и сервиса. Преподаватель парикмахерского искусства.

2. Российской государственный социальный университет. Коуч консультант. Проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

В сфере индустрии красоты уже более 15 лет. Активная участница Fashion показов. Ее работы публикуются в глянцевых изданиях.

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