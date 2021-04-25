«Знаю, как вы любите»: Тина Канделаки показала, с чем носить черные колготки

Телеведущая составила несколько образов с одним и тем же элементом.

В одной из последних публикаций личного аккаунта продюсера Тины Канделаки появилась подборка аутфитов. Примечательно, что во всех образах знаменитость продемонстрировала колготки из черного капрона.

Телеведущая обожает миксовать черные колготки с яркими нарядами и разнообразными ботильонами и туфлями. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» отметила, что подписчикам тоже нравятся такие луки.

«Я знаю, как вы любите мои луки с черными колготками! Сегодня выбираем самый удачный вариант их интеграции в мои образы», — написала Тина в комментариях под фотографиями.

Канделаки выбрала черные колготки, ярко-голубой костюм с мужского плеча, под него она надела белую блузку и розовые лодочки на каблуке. В другом образе Тина сочетала колготки с белыми туфлями и платьем насыщенного желтого оттенка в мелкий горох. Знаменитость дополнила наряд красной сумочкой и плащем бледно-серого цвета.

Третий look состоял из тех же колготок, черных босоножек, фисташкового платья длины миди, кожаного тренча цвета мокрого асфальта и клатча из серебристых страз.

И последний аутфит представлял собой микс колготок, черных туфель, мандариновой блузки, серого пиджака с широкими плечами и кофейной юбки ниже колен.

Смотрите также: