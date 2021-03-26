Весеннее преображение: Тина Канделаки показала себя блондинкой

Многие звезды в марте решили сменить имидж, и известная журналистка – не исключение.

С наступлением весны многие модницы отправились за новой внешностью. Например, любительница бьюти-экспериментов Ольга Бузова вновь сменила цвет волос и вернулась в темно-русый.

А Наталья Подольская заплела себе длинные белокурые косы. Правда, ненадолго – это для нового образа в видеоклипе.

Готова к бьюти-преображениям и тележурналистка Тина Канделаки. Жгучая брюнетка показала себя с новым цветом волос.

«Весна и меня не обошла стороной, может, покраситься?», — задумалась теледива. – «Выбираем цвет».

Снимки, которыми поделилась Канделаки в Instagram, — это фотофильтр. Тина предстала на них блондинкой и рыжей. Подписчики решили помочь любимице с выбором оттенка и дали обратную связь в комментариях.

«Как в блонде потрясно!», «Очень красивая», «Блондинка огонь», «Блонд очень даже хорошо вам,Тина!», «Черный ваш цвет», «Мне кажется, что Бог самый лучший художник. Я за черный, естественный для вас цвет волос», «Обалдеть, разная красивая», — пишут в комментариях.

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