Красота в простоте: Пугачева в укороченных джинсах запечатлелась в Кремлевском дворце

Алла Пугачева недавно отметила свой день рождения. Певица в последние годы редко выступает на публике. Однако она любит видеться с родными и друзьями. На этот раз артистка устроила банкет в замке в деревне Грязь. Она сменила несколько образов, сначала появившись в белом платье в пол с цветочным принтом, а позже артистка дефилировала перед друзьями в полосатом сарафане. Однако рядом с ней были только самые близкие. Знакомые и те, кто не смог прийти к ней в гости, поздравили ее в соцсети.

Теплые слова адресовал Алле Борисовне артист балета Антон Мальцев. Он поделился снимком с именинницей, который был сделан в Кремлевском дворце. Примадонна сидела в гримерке в укороченных джинсах и черном джемпере. Наряд дополняли серебристые мюли с бантами. Все вокруг было уставлено цветами. Мужчина лишь дотронулся до ноги Пугачевой. По всей видимости, он вручил ей цветы и картину в рамке.

«Алла всегда бесподобна», «Хорошеет с годами», «Все в золоте, комната ей подходит», «Наша царица, просто восхитительна», «Ее образы всегда простые, но утонченные», «Классная, любимая, непревзойденная», — стали писать пользователи Сети.

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