«Не в пользу Валерии»: стилист оценила, кому больше идет костюм с цветочным принтом

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей объяснила, по какой причине известная вокалистка в наряде, вышедшем из тренда, проигрывает светской львице.

Бывшая жена режиссера Резо Гигинеишвили, светская львица Надежда Оболенцева, предстала на фото в своем инстаграме в костюме, состоящем из жакета с рукавами-окороками и юбкой. Яркий принт в виде крупных красных роз сделал наряд очень узнаваемым, и подписчики Надежды тут же вспомнили, что только недавно видели в таком же певицу Валерию. Популярная вокалистка выбрала этот образ для вечеринки по случаю своего дня рождения.

Фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей дала понять, что слегка удивлена выбором наряда, поскольку он уже не считается актуальным.

«Костюмы такого фасона: широкие плечи, пышные рукава, укороченный жакет с баской и узкая мини-юбка — в наши дни это ностальгическая реплика 80-х, — отметила Элла Маковей в разговоре с Teleprogramma.pro. — Добавьте сюда яркий макияж, каскадную укладку перманентных локонов и челку с начесом — в начале 90-х на постсоветском пространстве этот образ был растиражирован и узнаваем. Кстати, как раз на этот период пришлось начало музыкальной карьеры Валерии. Что касается непосредственно этого костюма из вискозы, стоимость которого превышает €2000, то это как раз тот случай, когда и с деньгами «не успеешь за трендами». Крупный разряженный флористической принт уже прошел пик популярности. Сегодня ведущие модные дома делают ставку на пэчворк, пейсли и абстрактные паттерны на темном фоне».

Между тем в одинаковых костюмах предстали две дамы, имеющие совершенно разные типажи. Одна — блондинка, другая — брюнетка.

«Сравнение, к сожалению, будет не в пользу Валерии, — продолжила Элла Маковей. — Крупные алые розы на белом фоне затмили аккуратные, нежные черты лица певицы. Даже акцентная яркая помада не спасает, а напротив, усугубляет ситуацию: слишком много расфокусированных цветовых пятен. Юбка заметно узка в бедрах, а жакет заканчивается слишком высоко, чтобы скрыть неудачную посадку юбки.

У Надежды Оболенцевой крупные характерные черты лица, выразительные брови. Те же самые розы на костюме выглядят нежнее, как бы создавая фон для яркой внешности. Девушке даже не пришлось пользоваться яркой помадой, верно сделав акцент на глаза».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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