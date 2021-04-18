Подчеркивает талию: после советов Хромченко Валерия примерила жакет в рукавами-окороками и баской

Певица Валерия накануне отметила 53-летие. «Годы идут, а ты все моложе и моложе… Я не знаю, какой эликсир молодости ты употребляешь, но в тебе так много жизни, радости и энергии, что от тебя можно заряжаться!» — высказался об артистке в день ее рождения Филипп Киркоров в личном блоге.

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И действительно, жизненному задору и внешности блондинки можно позавидовать. Ведь очаровательной певице, уже бабушке по статусу, до сих пор удалось стройную фигуру с тонкой талией. Ее она, кстати, довольно умело показывает, пользуясь трендовыми приемами – при помощи баски и рукавов-окороков. Один из таких образов, в цветочном костюме с жакетом и юбкой мини, продемонстрировала оперная дива Анна Нетребко в своем аккаунте Instagram.

Напомним, ранее на шоу «Модный приговор» Первого канала Эвелина Хромченко предлагала зрительницам обратить внимание на жакеты и платья с басками, которые не только выгодно подчеркивают талию, но и формируют ее, даже если эта линия не очень заметна. Кроме того, стилист рассказывала о трендовых ныне рукавах-окороках, которые тоже хорошо подают фигуру, делая ее более статной, придавая виду торжественный вид. Однако с ними нужно быть осторожными дамам со спортивными плечами, поскольку такой крой может их подать еще более крупно.

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