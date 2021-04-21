Сумка в цвет: Собчак предстала в оливковом пальто в пол

Ксения Собчак, как и любая другая женщина, любит примерять самые разные наряды, а результаты запечатлевать на фото. На этот раз блондинка выбрала оливковое пальто классического кроя в пол. В тон ему подобрала сумку. А результатами фотосессии поделилась в своем Instagram.

«Стиль огонь! Какая Вы тут красивая! Красотка просто!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым с 2019 года. Пара часто посещает светские мероприятия. У телеведущей есть сын Платон от актера Максима Виторгана. Малыш часто видится с отцом, хотя его родители развелись. Ксения не препятствует бывшему мужу общаться с наследником. Сам Виторган счастлив в отношениях с Нино Нинидзе.

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