Богомолов набросился с кулаками на «любовника» Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов в браке почти два года. Недавно среди поклонников пошли слухи, что в отношнеиях пары не все в порядке. А накануне Богомолов и вовсе набросился с кулаками на мужчину, которого в прессе назвали «любовником» Собчак.

Ксения и Константин пришли на премьеру фильма в один из столичных кинотеатров, а в холле режиссеру пришлось «поставить на место» неизвестного мужчину. Телеведущая пыталась успокоить мужа, но тот не унимался. Хроникеры шоу «Ты не поверишь» предположили, что незнакомец пытался приобнять Собчак и даже ущипнуть.

После выяснения отношений мужчина не унимался и продолжил преследовать пару. В его окружении незнакомца заявили, что он и вовсе является «любовником» Собчак.

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