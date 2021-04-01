«Нас закрывают на локдаун»: Анна Нетребко в белом платье оверсайз отправилась в гости на ужин

Оперная дива решила не расстраиваться, а устроить застолье с близкими. Она призналась, что в Вене вновь объявлен режим самоизоляции.

Анна Нетребко в этом году два раза приезжала в Россию. Она признавалась, что очень рада тому, что может путешествовать и выступать. При этом артистка отмечала, что многие ее коллеги в Европе находятся в удручающей ситуации, так как почти год не имеют возможности работать. Сама оперная дива переболела коронавирусом в сентябре. Она быстро восстановилась и теперь старается по возможности радовать публику своими выступлениями.

После отпуска в Дубае Анна вернулась в Вену, где живет много лет. Она готовила изысканные блюда, гуляла по любимым местам и облагораживала свою террасу. Накануне певица вышла гулять с бигуди на голове. Как оказалось, она решила насладиться хорошей погодой перед очередной самоизоляцией. Вечером Нетребко отправилась в гости и где устроила застолье. Она решила не расстраиваться, а отметить новый локдаун.

На кадрах Анна предстала в легком белом платье оверсайз. Наряд с цветочным принтом подчеркнул ее тонкие щиколотки. Она дополнила его кремовыми милями без каблука.

«ДевиШник у Вэне! Ребята, завтра нас закрывают на 125 локдаун! Так отпразднуем же очередное заключение! Дорогая Марина! Спасибо за гостеприимство», — написала звезда.

Аутфит оперной дивы для портала Teleprogramma.pro оценила Лариса Тимиряева.

«Спокойный, гармоничный, «девочковый» образ. В свете современных тенденций, мы уже отвыкли от такой нежной женственности, поскольку в моде контрасты и столкновения стилей. Легкая ткань в мелкий цветочек, воздушный рукав, акцент на талии, естественная прическа делают Анну похожей на девушку из Прованса. Образ кажется простым, но он продуман до мелочей. Серьги, повторяют цветочный принт платья. Пояс подобран под волосы и по цвету и по рисунку, его ажурность гармонирует с волнами в прическе. Декольте платья находит свое повторение в декольте туфель и их остром носе. Несмотря на нежность и легкость образа, он гармонирует с самодостаточной, уверенной в себе Анной и не простит. А все потому, что в нем черно-белый контраст. Образ абсолютно целостный и модный. Женственность и романтичность подвинули андрогинность и унисекс и снова отвоевали себе место на модном пьедестале. Цветочный принт — один из фаворитов в весенне — летнем сезоне 2021», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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