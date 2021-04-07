«Вау! Какая сочная»: Муцениеце сверкнула грудью в «скромном» платье на голое тело

Агата Муцениеце проводит весенние каникулы на Мальдивах. По слухам, в отпуск красавица отправилась с новым возлюбленным. Поговаривают, что актриса из фильма «Тобол» скрывает бурный роман с неким олигархом. Ранее Агате также приписывали связь с режиссером Климом Шипенко. Якобы их обнимающимися и целующимися подловили на одном из светских мероприятий. Сама же актриса все домыслы поспешила развеять, уточнив, что у Клима есть жена. Муцениеце призналась, что никогда не стала бы разбивать семью в угоду собственным чувствам.

В мальдивском отеле Агата блеснула упругими прелестями в «скромном» платье-макси, которое она надела на голое тело. Экс-возлюбленная Павла Прилучного похвасталась шикарным бюстом и точеной талией.

«Шпили под тканью напряглись», «Вау! Какая сочная в этом струящемся платье», «Паша, небось, кусает локти, такую красотку упустил!!», «Говорят у нее новый роман и с олигархом», «Стройная, красивая и изящная», «Она достойна счастья! Но мужчина ей нужен надежный, чтобы на руках носил», «Само очарование», «Пленительная красота», «Милашка», — пишут фолловеры.

Смотрите также: