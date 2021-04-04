«Бессменный и лучший»: Муцениеце в клетчатом костюме предстала в объятиях Нагиева

Агата Муцениеце в Instagram поделилась памятным снимком с Дмитрием Нагиевым. Кадр был сделан за кулисами вокального проекта «Голос. Дети». На фото экс-возлюбленная Павла Прилучного светится счастливой улыбкой, прильнув к Дмитрию Нагиеву. Шоумен, в свою очередь, приобнял соведущую за талию, выражая дружескую симпатию к актрисе из фильма «Тобол». Ведь они вместе ведут детский «Голос». И уже не первый сезон шоу.

4 апреля Дмитрий Нагиев отмечает день рождения. Ему исполнилось 54 года. На снимке с шоуменом Агата позировала в брючном клетчатом костюме, собрав длинные локоны в хвост. При этом снимок с именинником актриса назвала «лучшим фото».

«Дима! Ну мне кажется, я уже дослужилась, чтоб называть тебя просто Дима! С днем рождения! Твоя уникальность в том, что ты вне трендов, ты сам и есть тренд! Бессменный и лучший! Желаю, чтобы все, что ты пожелаешь, исполнилось в трехкратном размере. Верю, что теперь мы будем чаще встречаться на сцене! Для меня это большая честь! Ну и вообще, мне кажется — это наше лучшее фото», — отметила Агата.

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