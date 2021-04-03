Акцент на длинные ноги: Брежнева в шифоновом мини-платье отметилась с подругой в Дубае

Вера Брежнева является одной из самых популярных певицы, но при этом она одна и из самых закрытых персон шоу-бизнеса. Девушка первое время даже скрывала свои отношения с Константином Меладзе. Они сыграли тайную свадьбу в Италии. Теперь влюбленные уж спокойной выходят вместе в свет, но не часто. Артистка признается, что хочет подарить композитору двоих наследников. Как известно, у них есть дети от прошлых отношений.

Недавно свой день рождения отметила старшая дочка Веры Соня. Девушке исполнилось 20 лет. Она приехала из США в Арабские Эмираты, чтобы отметить это событие. В Дубай приехала и ее мама с сестрами и младшей наследницей Сарой. В теплом кругу близких они отметили это событие. Певица устроила себе каникулы, чтобы отдохнуть. Очередной день она начала с пробежки, а потом отправилась на пляж с подругой семьи Ханной Хмелевой.

На новых фото Брежнева отметилась в черном шифоновом мини-платье. Наряд дополнили вьетнамки и сумка-шоппер кремового цвета. Певица распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Ханна тоже предстала в черном платье оверсайз с панамкой. Девушки прогуливались по побережью.

«Я и солнце = идеальный союз! Солнечной субботы», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что 39-летняя Вера находится в отличной форме. «Ну, до чего же длиннющие ноги», «Какая изящная. Класс!», «Балдею от этого платьишка и от этой улыбки, конечно же», «Идеальные леди», «Ой, девочки, классно, конечно», «Худенькая какая», «Такие ноги красивые!», «Словно 18 лет», — прокомментировали пост подписчики.

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