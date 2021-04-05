«По-весеннему легкий образ»: Ирина Безрукова в небесно-голубом пальто миди впечатлила стилиста

Ирина Безрукова — женщина трагической судьбы, но, несмотря на перенесенные ею беды, актриса сумела сохранить любовь к жизни. Звезда умеет находить поводы для позитива в каждом прожитом дне и транслирует эту способность своим поклонникам.

В Instagram Ирина Безрукова поделилась фото, которое сделала во время гастролей в Нижнем Новгороде. Ирина призналась, что рада возвращению зрителей в театры. Актриса рассказала, что провела тифлокомментирование спектакля «Продавец дождя» в Академическом театре драмы.

«20 незрячих театралов смогли более полно воспринять спектакль, — поделилась Ирина Безрукова. — Пусть тифлокомментирование развивается в Нижнем Новгороде и дальше. А я, как Мэри Поппинс, отправлюсь в другие города и страны».

На фото звезда предстала, как и положено Мэри Поппинс, позирует с большим зонтом.

Ирина Безрукова выбрала аутфит в голубых оттенках, который одобрила модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей.

«По-весеннему легкий образ. Небесно-голубое пальто длиной миди, синие джинсы и зонт создают монохромную вертикаль, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Замшевые ботильоны с контрастной эластичной вставкой и светлая сумочка популярной модели поддерживают легкое весеннее настроение. Небесно-голубой — один из тех нежных оттенков, которые идут почти всем, независимо от цвета волос. А благодаря более темным деталям в образе, Ирина Безруова подчеркнула свою природную контрастность».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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