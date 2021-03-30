Безрукова о погибшем сыне и бывшем муже: «Думала, что они будут со мной до конца моей жизни»

Как сказала актриса, долгое время вся ее жизнь крутилась вокруг двух мужчин.

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» пространно высказалась о причинах расставания со вторым мужем, актером Сергеем Безруковым.

«Моя жизнь много лет была сосредоточена на двух мужчинах — сыне Андрее и муже Сергее. Я думала, что они будут со мной до конца моей жизни, но этого не случилось. Эти ситуации, с сыном и вторым мужем, случились бесповоротно. Надо уважать и принимать выбор людей. На это у меня ушло пять лет. Я бы хотела, чтобы мой сын был рядом со мной. Я бы хотела, чтобы мой муж был рядом со мной. Но они решили по-другому. Сергей и Андрей решили, что пришло время оказаться не рядом. Я принимаю этот их выбор». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, ей больно, что они расстались с Безруковым. «Любой человек хочет гармонии и стабильности. Он хочет понимать вещи надежности, и чтобы все было хорошо. Мы, вероятно, ученики и учимся. В том числе и прощать. Может, все ситуации, чтобы моя душа совершенствовалась», — сказала актриса.

Напомним, что сын Безруковой от актера Игоря Ливанова умер в 25 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вскоре актриса развелась со своим вторым мужем Сергеем Безруковым.

Смотрите также: