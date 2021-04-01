По Васильеву: Брежнева запечатлелась в отпуске в рубахе оверсайз, которая неизменно стройнит

39-летняя Вера Брежнева вслед за певицей Валерией и Иосифом Пригожиным выбрала для отдыха жаркий Дубай. Артистка прилетела в Эмираты, чтобы отметить здесь 20-летие своей старшей дочери Сони Киперман.

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Девушка, к слову, хоть и носит фамилию первого мужа звезды, не является его наследницей. Ее отец — экс-возлюбленный певицы, спортсмен Виталий Войченко. Для Веры это были первые серьезные отношения, которые так и не увенчались походом в ЗАГС и записью в паспорте.

На побережье Персидского залива Брежнева выгуляла трендовую рубаху оверсайз, принт в полоску которой сейчас актуален. Впрочем, по мнению Александра Васильева, этот рисунок всегда в моде. Кроме того, ведущий Первого канала замечал, что он неизменно стройнит, если расположен на одежде вертикально.

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