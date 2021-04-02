«Наряд жестковат»: модный эксперт оценила вечерний образ Анны Заворотнюк

Модель предстала в атласном платье темно-зеленого цвета и босоножках на высоком каблуке.

В одном из последних постов дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, Анны, появилась фотография знаменитости в свежем фэшн-образе. Имидж-стилист портала Teleprogramma.pro Алсу Арна рассказала, куда лучше надевать наряд, как у бывшей девушки Егора Крида.

Модный эксперт отметила, что цвет платья Заворотнюк не подходит для дневного весеннего образа.

«Для весеннего образа наряд Заворотнюк жестковат. Цвет зелени напоминает больше позднюю летнюю либо осеннюю зелень. А летом у нас все-таки оттенки более сочные, свежие, нежные, чем цвет платья на Анне», — заявила Арна.

Именно поэтому стилист предлагает подбирать что-то подобное для вечерних мероприятий. А вот босоножки Анны эксперту понравились:

«Плюс добавляет жесткости кожаный пиджак в черном цвете. Обувь, да, она модная. На светлой коже Анны она смотрится особенно контрастно. Здесь девушка использует еще и губную помаду в таком густом оттенке, чтобы поддержать этот уровень контраста».

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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