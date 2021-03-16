Ей оборачиваются вслед: Анна Заворотнюк вышла на променад в модном тренче в пудровых тонах

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк стала такой же привлекательной, как и ее мама. Анна все чаще вызывает восхищение публики, а ее образы впечатляют не только обычных людей, но и фэшн-экспертов.

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Так стиль девушки, который она подобрала для своего весеннего променада, вызвал восторг у имидж-стилиста Елены Дудкиной. Эксперт заметила, что брюнетка мастерски сочетала трогательные разбеленные вещи с сильными с налетом брутальности.

«Когда мы соединяем образ, то звучать вещи должны воедино! Насмотренность — именно то, что дает возможность работать с комбинаторностью не задумываясь, легко и играючи. Ysl — это о чувственности и дерзости. «Шанель освободила женщин, а я вдохнул в них силу», — говорил кутюрье.

Поэтому, зная ДНК бренда или брендов, создавая коктейль, мы должны иметь не только вкус, но и создавать шлейф вопросов: как из простого собрано столь гениальное? Кожа, лак, жесткие формы с нежным пудровым и жемчужным цветом работают в цель, с курсом на весну! Свежо и по-бунтарски!

И это, всего лишь две маленькие детали — сумочка от Ysl и берет. Они собирают образ и приправляют его неуловимым шлейфом так, что обычный тренч начинает звучать иначе! Они заставляют оборачиваться и кидать восхищенные взгляды вслед.

И чем длиннее тренч в этом сезоне, тем вы моднее! P.S. Дьявол в деталях!» — высказалась Елена.

Стилист также заметила, что образ можно трансформировать в более бунтарский и с эффектом роскоши, убрав дерзость. Берет реально заменить на бейсболку, а вместо кроссбоди Ysl взять Hermes Birkin. «Создаем многослойность под распахнутый тренч: с сапогами-трубами примеряем белые плотные колготки и длинный белый или молочный свитшот… Игра на формах…» — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Дудкина — имидж-стилист, дизайнер одежды. Образование — высшее архитектурное. Закончила курсы Галы Борзовой, School gosh, PSFA. Опыт работы — с 2012 года.

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