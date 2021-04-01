Ультрамодно: Ковальчук в брюках палаццо показала тонкие щиколотки в лодочках на «золотой» шпильке

Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила о том, что брюки палаццо — это универсальный и ультрамодный вариант одежды на каждый день, который можно сочетать с жакетами с «мужского плеча», свободными джемперами и легкими шифоновыми блузами.

Возлюбленная шоумена Алексея Чумакова отдала предпочтение клетчатому тренчу и брюкам палаццо в том же цветовом исполнении. Свой аутфит Юлия Ковальчук дополнила остроносыми туфлями-лодочками на «золотой» шпильке. Образ певицы получился лаконичным и очень женственным.

«Ну, конечно, мы никуда не переехали!! А то количество статей о том, что мы, действующие артисты, решили все бросить и податься в фермерство, меня начало уже пугать! Это был юмор, и многих из вас, кстати, его поняли. У нас слишком много интересных творческих и не только планов, так что мы всегда рядом! Кстати, вот и доказательство — я слишком люблю красивые туфли и красную помаду», — отметила певица.

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