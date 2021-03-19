Мама на стиле: Юлия Ковальчук нарядилась в лавандовое пальто и белые скинни

Стилист Алсу Арна отметила, что образ певицы получился очень женственным и весенним. Однако, в нем есть что исправить.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым и трехлетней дочкой Амелией отдыхают в Испании. Звездное семейство уже вовсю наслаждается весенними деньками, и это не может не отразиться на гардеробе певицы.

Накануне красавица предстала в нежно-голубом кардигане, лавандовом пальто и белых скинни. Девушка призналась, что это – ее любимые оттенки.

Мы попросили оценить весенний аутфит Ковальчук имиджмейкера Алсу Арна. Эксперт отметила, что на первый взгляд не к чему придраться. Однако корректировки образу Юлии все-таки нужны.

«Нежные оттенки голубого и сиреневого говорят о женственности, весне, красоте, чистоте. Единственное, что смущает – вся перечисленная палитра сконцентрирована в одном месте. Хочется сбалансировать образ по цветам. Например, обувью можно было продублировать цвет кардигана либо пальто», — отметила эксперт.

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Кроме того, Алсу Арна признала, что на фоне чистого белого цвет волос Юлии выглядит проигрышно. И лучше предпочесть распущенным локонам пучок, советует стилист.

Справка Teleprograma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Окончила курс «Теория моды» в МГУ Fashion Factory School и множество аналогичных курсов. Старт карьеры — 2005–2008 гг. в Италии, затем в Москве.

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