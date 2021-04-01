«Полет фантазий будет выше»: Собчак покрасовалась в костюме Alberta Ferretti и туфлях Max Mara

Возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова вспомнила, что 1 апреля отмечается еще и День Птиц.

Ксения Собчак в последнее время стала отдавать предпочтение изящным и женственным лукам. Ее все чаще можно увидеть в брендовых платьях миди с воротничком «Клодин», повседневных аутфитах в расслабленном стиле — джемпере и джинсах прямого кроя. Или в вечерних нарядах на красной ковровой дорожке.

В гардеробе телеведущей появились и брючные костюмы. В одном из таких от Alberta Ferretti Ксения предстала на свежем снимке. При этом к луку возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова подобрала туфли Max Mara.

«Это я стою и смотрю на всех, кто попытается сегодня меня разыграть. Кстати, помимо 1 Апреля, сегодня отмечают еще и День Птиц. Так что не обращайте внимания на «день дурака», лучше мыслите шире, мечтайте выше и пусть полет ваших фантазий будет выше уровня полета самого смелого орла! Почти тост!! На мне костюм синей птицы Alberta Ferretti, блуза и туфли Max Mara», — разобрала свой модный лук Ксения.

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