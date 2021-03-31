Леди в изумруде: 39-летняя Собчак в трикотажной юбке-лапше сделала акцент на талии

Еще Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале обратила внимание представительниц прекрасного пола на универсальность костюмной группы. Соведущая историка моды Александра Васильева уточнила, что костюм может быть любым: брючным, состоящим из жакета и юбки длины миди, мини или мидакси. Почему такие комплекты наиболее практичны? Все дело в сочетаемости и фактуре. По словам эксперта в сфере моды, достаточно сложно допустить стилевой промах, если надеть костюм. Ведь в отношении цветовой палитры здесь все продумано изначально, на моменте пошива.

Ксения Собчак для выхода в свет выбрала именно такой костюм, который состоял из блузы-бюстье и юбки-лапши изумрудного оттенка. Образ теледивы дополнили массивные ботинки на шнуровке.

Примечательно, что акцент возлюбленная Константина Богомолова сделала на тонкой талии, подчеркнув свою природную стройность. Напомним, что у светской львицы есть сын Платон от Максима Виторгана. С бывшим мужем Ксения Собчак состоит в прекрасных отношениях.

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