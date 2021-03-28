«Мы с Платоном смотрим мультики»: Ксения Собчак поделилась секретами воспитания сына

Бывшая жена актера Максима Виторгана — Ксения Собчак — опубликовала ТОП-3 мультфильма для детей. Именно их она советует мамам и папам.

Ксения призналась, что сама с удовольствием может посмотреть анимационные сериалы. Однако далеко не все. Тем более, не каждый мультфильм знаменитость готова включить своему сыну Платону.

«Мы с Платоном смотрим мультики, которые моделируют жизненные ситуации. В некоторых персонажах я даже узнаю знакомых», — подчеркнула Собчак.

Ведущая авторского шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!» озвучила названия своих фаворитов среди мультипликационных картин. Первым она отметила« Зебру в клеточку»:

«Показывает, что нужно не бояться быть отличным от других и с эмпатией относиться к окружающим. Быть собой и давать возможность другим быть собой — то, что у большинства людей получается не очень».

Другой мультфильм — «Тайны медовой долины», по мнению Ксении, «развивает логику и учит анализировать».

И последним фильмом для детей от Собчак стал «Монсики».

«Лучше всех учит разбираться в своих эмоциях. В наше время у взрослых проблема с эмоциональным интеллектом, поэтому лучше начать разбираться с ним в детском возрасте», — резюмировала Ксения.

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