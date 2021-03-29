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«Грудь вперед не выпячивай»: 49-летняя Кудрявцева с иронией отнеслась к похвале

Телеведущая получила необычный комплимент от коллег по съемкам.

«Грудь вперед не выпячивай»: 49-летняя Кудрявцева с иронией отнеслась к похвале
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Лера Кудрявцева с самого начала года старается вернуться в привычный ритм жизни. Однако у 49-летней ведущей начались проблемы со здоровьем. Сначала она переболела коронавирусом, а потом сломала крестец, неудачно упав дома. И вот только блондинка пошла на поправку, как ей неожиданно стало плохо во время съемок. Она попала в реанимацию, где провела несколько дней. Врачи не обнаружили у нее серьезных проблем. Звезда пожаловалась на нервы и стресс.

На днях Леру выписали из больницы. Она должна была поберечь себя, но сразу отправилась на работу. Телеведущая ранее успела сняться с Анастасией Волочковой, а также с Ларисой Долиной. Каждый раз она появляется в студии в стильных образах. 29 марта блондинка появилась на работе в новом аутфите. Кудрявцева облачилась в блузку с воротником нежно-розового цвета. Она также надела черные брюки-трубы.

«Лера, когда будешь садиться, сильно грудь вперед не выпячивай», — сказала ей девушка из съемочной команды.

«Грудь. Вы мне льстите» — заметила ведущая.

«Вам все льстят», — признался еще один человек из коллектива.

«Команда, а! Редиски!» — с иронией ответила Кудрявцева.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что жена Игоря Макарова прекрасно выглядит. Многие отметили, что она даже похорошела и посвежела. К слову, Лера часто выбирает наряды розовых тонов, а брюки-трубы уже не первый сезон актуальны и популярны. Напомним, что чуть больше года назад телеведущая избавилась от грудных имплантов.

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