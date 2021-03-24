«Идет чувак меня душить»: Лера Кудрявцева пережила несколько неприятных мгновений в реанимации

Телеведущая рассказала о повергшем ее в ужас происшествии в больнице.

Лера Кудрявцева на днях была госпитализирована прямо со съемочной площадки: звезда потеряла сознание во время рабочего процесса. На машине скорой помощи телеведущую доставили в одну из клиник, где было решено поместить звезду в реанимацию, чтобы стабилизировать ее состояние.

Здесь с Лерой приключился странный случай, о котором она рассказала в Instagram. Среди ночи к ней в палату забрел пожилой мужчина.

Увидев нежданного гостя, Лера Кудрявцева предпочла ретироваться. Теледива медленно сползла с кровати и пошла по направлению к выходу. Мужчина направился за ней.

«Я не помню такого страха вообще, притом, что привезли меня, по ходу, из-за моей и так пошатанной психики. Ноги — вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте, что я думала? Идет чувак меня душить, убивать, ну или типа того», — поделилась Лера Кудрявцева в Instagram.

В итоге оказалось, что пожилой пациент лежал в соседней со звездой палате и в какой-то момент просто решил пройтись по отделению, сдернув с себя катетер.

«Приключение — так себе, скажу я вам. Простите, а может, нагрешила где, не пойму», — добавила Лера Кудрявцева.

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