Королева Летиция поддержала тренд на перья-фэнтези, выбрав нюдовый топ

Декоративные перья-фэнтези – это тренд, который модницы взяли с собой из прошлого сезона и активно применяют в нынешнем. В числе российских звезд к нарядам с перьями присмотрелись Asti, Алика Смехова, Глафира Тарханова, Валерия и многие другие. Отдала предпочтение перьям и королева-консорт Испании – Летиция. В таком образе она посетила званый ужин вместе с королем Филиппом.

Летиция выбрала нюдовый топ с перьями-фэнтези, который подчеркнула черным поясом. Аутфит дополнила брюками длины 7/8. В них уже уже выходила в свет на этой неделе, дополнив удлиненным жакетом.

Напомним, Летиция вышла замуж за принца Филиппа в 2004 году в возрасте 32 лет. Этот брак для нее стал вторым. Королю Испании она родила двух дочерей – Леонор и Софию.

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